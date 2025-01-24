В США объяснили желание запретить мужчинам мастурбировать

Сенатор Блэкмон: запрет мужчинам мастурбировать снизит градус проблемы абортов

Запрет мужчинам мастурбировать или участвовать в каких-либо действиях сексуального характера без цели «оплодотворения эмбриона» снизит градус проблемы абортов в США. Так необходимость внесения законопроекта под названием «Закон о контрацепции, начинающейся с эрекции» объяснил его автор, член Сената штата Миссисипи Брэдфорд Блэкмон. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«По всей стране, особенно здесь, в Миссисипи, подавляющее большинство законопроектов, касающихся контрацепции и/или абортов, фокусируются на роли женщины, когда мужчины составляют 50 процентов уравнения. Этот законопроект подчеркивает этот факт и выносит роль мужчины на обсуждение. Люди могут восстать и назвать это абсурдом, но я не могу сказать, что это меня беспокоит», — сказал сенатор.

Уточняется, что Блэкмон указал на большое количество законопроектов штата, внесенных в последние годы и направленных на ограничение доступа женщин к услугам репродуктивного здоровья, в частности абортам и контрацепции.

По данным KFF, в настоящее время в 12 штатах, включая Миссисипи, действуют полные или почти полные запреты на аборты, а еще в шести штатах аборты запрещены на сроке от 6 до 12 недель беременности.

Ранее Блэкмон заявил, что «Закон о контрацепции, начинающейся с эрекции» сделает незаконным «выделение генетического материала лицом без намерения оплодотворить эмбрион». Согласно инициативе, неспособные удержать себя нарушители будут оштрафованы на 5 тысяч долларов США, а во второй раз — на 10 тысяч.