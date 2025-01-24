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13:56, 24 января 2025Мир

В США заявили о хаосе после прихода Трампа к власти

WSJ: Указы Трампа вызвали хаос и парализовали работу министерств в США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Первые указы президента США Дональда Трампа, связанные с работой американского правительства, вызвали хаос и частично парализовали работу министерств. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Обычно, когда новый президент вступает в должность, то случаются некоторые сбои в работе правительства. Но в этот раз все происходит экстремально хаотично, что связано с большими различиями в повестках предыдущей и новой администраций. Из-за перестройки работы правительства замедляются даже обычные операции», — передает издание.

Как отмечают авторы материала, службы, занимающиеся здравоохранением, были вынуждены прекратить все внешние коммуникации «до тех пор, пока не будут получены дальнейшие распоряжения». Кроме того, работа Министерства по делам ветеранов США, Службы национальных парков и других федеральных ведомств была также затруднена из-за временного запрета на принятие новых сотрудников.

21 января Трамп подписал указ о создании департамента эффективности правительства, который будет возглавлять американский миллиардер Илон Маск. Позже он распорядился отменить политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и назвал ее дискриминационной.

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