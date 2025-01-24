В США рассказали о подорванном доверии России к Трампу

Weapons and Strategy: Угрозы Трампа подорвали доверие РФ перед переговорами

Президент США Дональд Трамп своими угрозами подорвал доверие к себе России перед началом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в материале для портала Weapons and Strategy сообщил помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.

«Что еще хуже, так это то, что такой подход подрывает доверие Москвы к Трампу в процессе мирного урегулирования», — написал он.

Брайен подчеркнул, что Трамп перед приходом в Белый дом осознавал глупость подхода предыдущей администрации бывшего президента США Джо Байдена, заключавшегося в стремлении навредить России. По словам эксперта, сейчас Трамп теряет это преимущество.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что угрозы Трампа ужесточить антироссийские санкции кажутся бесполезными на фоне военных успехов России.