В США указали на бесполезность угроз Трампа в адрес России

WSJ: Успехи Российской армии делают угрозы Трампа в адрес Москвы пустыми

Угрозы президента США Дональда Трампа ужесточить антироссийские санкции кажутся бесполезными на фоне военных успехов России. Об этом заявило американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

Издание из США указало, что успехи Российской армии в зоне проведения спецоперации сделали угрозы американского лидера в адрес Москвы пустыми. По словам издания, у России есть достаточно средств, чтобы достигать новых военных побед.

WSJ также подчеркивает, что слов Трампа о санкциях недостаточно, чтобы Россия отказалась от своих требований в мирных переговорах. Газета отмечает, что российские военные приближаются к логистическим центрам Вооруженных сил Украины.

Ранее издание Asia Times заявило, что американский президент изменил свою позицию по украинскому конфликту. Отмечалось, что Трамп даже не упомянул Украину в речи на инаугурации.