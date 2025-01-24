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10:19, 24 января 2025Интернет и СМИ

Стало известно об изменении позиции Трампа по украинскому конфликту

AT: Трамп изменил позицию в отношении завершения конфликта на Украине
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Президент США Дональд Трамп сменил позицию по украинскому конфликту после начала своего срока. Об этом пишет издание Asia Times (AT).

Несмотря на то, что Трамп находится на президентском посту всего несколько дней, он уже поменял отношение к украинскому конфликту, отметило издание. AT напомнило, что до избрания американский лидер обещал завершить военные действия за 24 часа. «Этого не произошло, к тому же Трамп даже не упомянул Украину в своей речи на инаугурации», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал немедленно завершить конфликт на Украине. Он добавил, что страна находится в плачевном состоянии в результате боевых действий.

До этого президент США заявил, что российско-украинский конфликт продолжается из-за действий Киева. По словам Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский сорвал мирные переговоры между странами.

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