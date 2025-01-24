Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:17, 24 января 2025Мир

В Британии указали на одну деталь в заявлениях Трампа по Украине

Меркурис: Трамп ни разу не упомянул, что продолжит поставки оружия Украине
Семен Александров (редактор)
СюжетСанкции против России:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп в своих высказываниях после инаугурации ни разу не упомянул, что продолжит поставки оружия Украине. На эту деталь в заявлениях американского лидера указал британский военный аналитик Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

По его словам, это означает, что США полностью отстранятся от конфликта на Украине в случае неудачи переговоров в течение 90 дней, но перед этим все же введут санкции против России.

Ранее президент США не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине, этот вопрос требует изучения. Он отметил, что Европейский союз должен нарастить помощь Украине. Политик напомнил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше, чем ЕС.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Киев может оказаться под большим давлением». На Западе рассказали о смене тактики Трампа по конфликту на Украине

      Москвич избил жену табуреткой из-за котлет после 60 лет брака

      На радаре самолета с россиянами на борту появились неопознанные метки

      В Европе заявили об отсутствии проблем из-за остановки транзита газа через Украину

      В США захотели запретить мужчинам мастурбировать

      Обстрелы ВСУ остановили работу водовода Дон – Донбасс в ДНР

      Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

      Полиция Нью-Йорка похвасталась пятью днями подряд без жертв стрельбы

      Стало известно о долгах по зарплате перед футболистами в клубе РПЛ

      В Харьковской области нашли прикованные цепями тела бойцов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше