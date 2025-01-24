В Британии указали на одну деталь в заявлениях Трампа по Украине

Меркурис: Трамп ни разу не упомянул, что продолжит поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп в своих высказываниях после инаугурации ни разу не упомянул, что продолжит поставки оружия Украине. На эту деталь в заявлениях американского лидера указал британский военный аналитик Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

По его словам, это означает, что США полностью отстранятся от конфликта на Украине в случае неудачи переговоров в течение 90 дней, но перед этим все же введут санкции против России.

Ранее президент США не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине, этот вопрос требует изучения. Он отметил, что Европейский союз должен нарастить помощь Украине. Политик напомнил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше, чем ЕС.