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12:10, 24 января 2025Россия

Власти российского города начали оплачивать поминальный стол семьям бойцов СВО

В Тюмени ввели выплату из бюджета на поминальный стол семьям бойцов СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

В Тюмени начали из бюджета оплачивать поминальный стол семьям не вернувшихся с фронта бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев в своем Telegram.

«Вводится новая мера поддержки семей погибшего участника СВО в виде выплаты из городского бюджета на поминальный стол», — сообщил чиновник.

Размер выплаты составит 1,45 размера прожиточного минимума, установленного в регионе — эта сумма составляет 25 712 рублей.

В октябре 2024 года в Тюменской области увеличили выплату новобранцам СВО до 1 миллиона 600 тысяч рублей.

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