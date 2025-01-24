Власти российского города начали оплачивать поминальный стол семьям бойцов СВО

В Тюмени ввели выплату из бюджета на поминальный стол семьям бойцов СВО

В Тюмени начали из бюджета оплачивать поминальный стол семьям не вернувшихся с фронта бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев в своем Telegram.

«Вводится новая мера поддержки семей погибшего участника СВО в виде выплаты из городского бюджета на поминальный стол», — сообщил чиновник.

Размер выплаты составит 1,45 размера прожиточного минимума, установленного в регионе — эта сумма составляет 25 712 рублей.

В октябре 2024 года в Тюменской области увеличили выплату новобранцам СВО до 1 миллиона 600 тысяч рублей.