В российском регионе новобранцам СВО стали выплачивать дополнительно миллион рублей

В Тюменской области увеличили выплату новобранцам СВО на миллион рублей

Военнослужащие, подписавшие контракт для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО), на территории Тюменской области получат дополнительно миллион рублей. Об увеличении размера выплат новобранцам сообщил глава региона Александр Моор в Telegram.

С 17 октября размер выплаты при заключении контракта с Минобороны составит 1 миллион 600 тысяч рублей.

Ранее новобранцы получали 600 тысяч рублей, отметил Моор.

Летом 2024-го года ряд российских регионов увеличил размер выплат за решение участвовать в СВО. Кроме того, президент России Владимир Путин увеличил размер федеральной выплаты для новобранцев спецоперации до 400 тысяч рублей — мера будет действовать до конца года. Несмотря на это, осенью еще несколько регионов повысили размер «подъемных» участникам спецоперации. Одним из них стала Самарская область.