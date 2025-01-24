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13:16, 24 января 2025Россия

Военную технику выставили на продажу в российском городе

В Свердловской области выставили на продажу военную технику
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Военную технику выставили на продажу в городе Верхняя Пышма Свердловской области. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн» в Telegram.

Речь идет об экспонатах местного музейного комплекса. Информация о размещении лотов появилась на сайте проводящей торги организации.

В частности, на продажу были выставлены танк Т-55 с начальной стоимостью 3,8 миллиона рублей, зенитные пушки и планеры вертолетов и самолетов. Общая начальная стоимость всех лотов составляет 26,3 миллиона рублей.

Ранее в Поволжье прошла выставка военной техники НАТО. В ходе мероприятия свыше тысячи человек заключили контракты с Вооруженными силами России.

ЖЗЛ
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