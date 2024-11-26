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13:38, 26 ноября 2024Россия

Свыше тысячи россиян подписали контракт с Минобороны на выставке трофейной техники

В Поволжье на выставке техники свыше 1000 человек подписали контракты с МО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Поволжье свыше одной тысячи человек заключили контракты с Министерством обороны России в ходе выставки трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центральном военном округе (ЦВО), пишет ТАСС.

Выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа» проходила в Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Татарстане. Больше всего пожелавших служить по контракту — более 400 человек — родом из Татарстана.

Выставка, где россияне заключили контракты, — первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО. Жителям Поволжья показали технику, которую уничтожила группировка войск «Центр» в зоне специальной военной операции (СВО) на донецком и авдеевском направлениях.

Весной и летом 2024 года выставку трофейной техники ВСУ проводили в Москве. В период с 1 мая по 30 июня увидеть трофеи на Поклонную гору прибыли более 1,3 миллиона человек. На открытой площадке демонстрировались 33 образца военной техники производства США, Великобритании, ФРГ, Франции, Швеции, Австрии, Австралии, Финляндии, Турции, Чехии и Украины.

ЖЗЛ
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