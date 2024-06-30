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00:19, 1 июля 2024Россия

В Москве завершилась выставка трофейной техники ВСУ

В Москве на Поклонной горе завершилась выставка трофейной техники ВСУ

Фото: Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

В Москве на Поклонной горе завершилась выставка трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

По данным ведомства, выставку с 1 мая по 30 июня посетили более 1,3 миллиона человек.

В будущем планируется развернуть выставочную экспозицию в марке «Патриот» в подмосковной Кубинке для открытого показа. Затем технику переместят для показа жителям и гостям Санкт-Петербурга.

На открытой площадке демонстрировались 33 образца военной техники производства США, Великобритании, ФРГ, Франции, Швеции, Австрии, Австралии, Финляндии, Турции, Чехии и Украины.

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      Марина Совина
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