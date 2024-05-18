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04:30, 18 мая 2024Наука и техника

В Минобороны назвали недостатки трофейной западной техники

Замначальника ГАБТУ: защищенность западных танков не оправдала себя
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Техника западного производства, которую захватили в ходе специальной военной операции (СВО), не имеет преимуществ перед российским образцами. Недостатки трофейных машин назвал заместитель начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Сергей Шаленый в беседе с «Известиями».

«Никаких откровений у нас по изучению этой техники нет. Такое положение дел мы знали и прогнозировали изначально. Надо сказать, что вся техника, которая здесь стоит, это техника старого парка. Современных машин здесь — раз, два и обчелся. Каких-то преимуществ на том театре боевых действий, на котором они применяются, перед нашими машинами у них нет», — отметил он, говоря о технике, представленной на экспозиции на Поклонной горе.

По словам Шаленого, в России считали, что западная школа танкостроения делает упор на защищенность, но по этому параметру техника не оправдала себя в ходе СВО. Также он добавил, что противник не может эвакуировать большое количество западной техники, которая застряла на поле боя. Это обусловлено невозможностью ремонта танков в полевых условиях.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в западной трофейной технике госкорпорация не нашла ничего суперинтересного. Он добавил, что техники и инженеры посмотрели почти все образцы машин, представленных на Поклонной горе.

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      Даниил Иринин
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