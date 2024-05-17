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09:31, 17 мая 2024Наука и техника

«Ростех» оценил западную трофейную технику

Чемезов: в западной трофейной технике «Ростех» не нашел ничего суперинтересного

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В западной трофейной технике, добытой российскими бойцами в ходе специальной военной операции (СВО), госкорпорация «Ростех» не нашла ничего суперинтересного. С такой оценкой в интервью изданию РБК выступил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Руководитель отказался сообщить детали осмотра специалистами «Ростеха» танка Abrams, уточнив, что с ним «техники и инженеры работают». «Практически все, что там стояло, все посмотрели. Но суперинтересного, супернового ничего не увидели», — сказал Чемезов.

Ранее глава госкорпорации заявил, что специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams.

Также в мае официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что бойцы группировки российских войск «Центр» уничтожили в зоне СВО еще один танк Abrams, произведенный в США.

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      Иван Потапов
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