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18:04, 3 мая 2024Россия

Минобороны России заявило об уничтожении еще одного танка Abrams в зоне СВО

Минобороны России заявило, что в зоне СВО уничтожен еще один танк Abrams
СюжетМинобороны:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бойцы группировки российских войск «Центр» уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) еще один танк Abrams, произведенный в США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, помимо этого, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне контроля группировки «Центр» до 360 военнослужащих, американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, чешскую самоходную пушку DANA М2, гаубицу МСТА-Б, две гаубицы Д-30, а также две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины и пять пикапов.

Конашенков подчеркнул, что войска группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение бригадам ВСУ в районе Майорска, Новгородского, Семеновки и Розовки Донецкой народной республики. Кроме того, отражены атаки украинских военных возле Керамик, Новокалинова, Очеретина, Соловьева и Нетайлова.

Ранее сообщалось, что захваченный на СВО танк Abrams привезли на выставку трофейной техники на Поклонную гору. До этого в Минобороны показали видео с первой эвакуированной американской бронемашиной.

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Впервые Abrams уничтожили в зоне спецоперации в конце февраля. В районе Авдеевки бронемашину атаковало подразделение ударных дронов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России под командованием офицера с позывным Коловрат.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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