Трофейный танк Abrams привезли на Поклонную гору

Минобороны: захваченный на СВО Abrams привезли на выставку на Поклонную гору

Танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle доставили на Поклонную гору на выставку трофейной техники, захваченной солдатами во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что M1 Abrams и M1150 Assault Breacher Vehicle, доставленные в Москву, были произведены в США. Обе машины захватили российские военные во время наступления в районе Бердычей на авдеевском направлении.

Выставка на Поклонной горе откроется 1 мая, она будет открыта в течение месяца.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры первого эвакуированного танка M1 Abrams. Эвакуация иностранной машины проходила в два этапа, уточнили в ведомстве.