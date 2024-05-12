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03:24, 12 мая 2024Наука и техника

Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams

Гендиректор «Ростеха» Чемезов: специалисты осмотрели трофейный танк Abrams

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в беседе с РИА Новости.

По его словам, предметного разговора на эту тему пока не было. Отмечается, что изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники других стран, а также тенденций их развития.

Ранее в парке Победы на Поклонной горе открылась выставка трофейной техники. Она продлится до начала лета. На ней выставили вооружение, поставленное ВСУ из США, Великобритании, Франции, Турции, Австрии и других стран. Помимо прочего, среди экспонатов демонстрируется танк Leopard и боевая машина пехоты Marder.

3 мая сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Центр» уничтожили в зоне специальной военной операции еще один танк Abrams, произведенный в США.

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      Марина Совина
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