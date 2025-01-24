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09:34, 24 января 2025Мир

Войска США начали прибывать на границу с Мексикой

AP: Войска США начали прибывать к границе с Мексикой
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Felix Marquez / AP

Американские войска начали прибывать к границе США с Мексикой для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Действующие военные части начали прибывать в Эль-Пасо, штат Техас, и Сан-Диего. Это первая часть сил, которые будут развернуты для обеспечения безопасности южной границы», — передает агентство слова источников из Пентагона.

Отмечается, что на данный момент неизвестно точное число военнослужащих, которые будут задействованы в будущем, но в их число войдут «действующие военные, Национальная гвардия и резервисты, а также сухопутные, воздушные и морские силы». Предполагается, что их общее количество «может исчисляться тысячами».

22 января телеканал CNN сообщил, что США в ближайшее время направят тысячи военных для защиты границы с Мексикой. По данным канала, подкрепление, помимо вышеперечисленных задач, будет заниматься воздушными операциями, анализировать угрозы и отслеживать потоки мигрантов, а также обеспечивать готовность патрулей и помощь в координации действий.

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