Воздух в одном российском городе признали опасным для дыхания

Концентрация опасных веществ в воздухе Владивостока превысила норму в 12,8 раза

Концентрация опасных веществ во Владивостоке превысила норму Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 12,8 раза. О качестве воздуха в российском городе сообщает портал IQAir.

Содержание твердых частиц PM2.5 в воздухе составило 64,2 микрограмма на кубический метр. Из всех видов загрязнения PM2.5 несет наибольшую угрозу для здоровья, так как частицы размером менее 2,5 микрона настолько малы, что могут оставаться во взвешенном состоянии в воздухе продолжительные периоды времени и глубоко проникать в кровь при дыхании.

При таком низком качестве воздуха рекомендуется использовать очистители воздуха, реже выходить на улицу и воздержаться от физической нагрузки.

Ранее стали известны города России с самым чистым воздухом. В 2024 году в топ вошли Хабаровск и Чебоксары с двумя единицами загрязнения воздуха на кубический метр.