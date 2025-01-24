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07:00, 24 января 2025Ценности

Звезда «Очень странных дел» похвасталась фигурой в бикини

Актриса Милли Бобби Браун похвасталась фигурой в желто-зеленом бикини
Мария Винар

Фото: @milliebobbybrown

Британская актриса Милли Бобби Браун похвасталась фигурой в откровенном виде на новых снимках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном фото 20-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» запечатлела себя на камеру, позируя на фоне моря. На ней желто-зеленое бикини, состоящее из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с завязками и принтом в виде надписи. В качестве украшений она выбрала тонкую сияющую цепь, которую расположила на талии.

«В далекой галактике», — подписала знаменитость пост, который набрал 2,7 миллиона лайков.

В октябре прошлого года сообщалось, что Милли Бобби Браун показала роскошные кольца после свадьбы с сыном рок-музыканта Джона Бон Джови Джейком.

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