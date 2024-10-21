Звезда «Очень странных дел» показала роскошные кольца после свадьбы

Актриса Милли Бобби Браун показала роскошные кольца после свадьбы

Британская актриса Милли Бобби Браун показала роскошные кольца после свадьбы с сыном рок-музыканта Джона Бон Джови Джейком. Соответствующие снимки публикует Page Six.

20-летняя звезда «Очень странных дел» выступила на фестивале Comic Con в Нью-Йорке, где рассказала о своем участии в новом фильме от платформы Netflix «Электрический штат». Так, знаменитость предстала перед публикой в боди серебристого цвета и черных капроновых колготках. При этом она надела туфли в тон наряду и дополнила свой образ серьгами в виде канцелярских скрепок.

Во время выступления актрисы фотографы запечатлели на ее безымянном пальце обручальные и помолвочные кольца. Первое было украшено бриллиантами изумрудной огранки, а второе — массивными сияющими камнями.

Ранее журналисты Page Six раскрыли детали свадебных платьев Милли Бобби Браун.