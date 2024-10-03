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15:17, 3 октября 2024Ценности

Раскрыты детали свадебных платьев звезды «Очень странных дел»

Актриса Милли Бобби Браун предстала на свадьбе в платьях Galia Lahav и Valentino

Фото: Monica Almeida / Reuters

Журналисты Page Six раскрыли детали свадебных платьев британской актрисы Милли Бобби Браун. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Свадьбы звезды «Очень странных дел» с сыном рок-музыканта Джона Бон Джови Джейком состоялась в Тоскане. Знаменитость предстала перед гостями церемонии бракосочетания в четырех платьях. Сначала она появилась на мероприятии в платье-корсете бренда Galia Lahav модели Anais за 10,8 тысячи долларов, которое видоизменили по ее дизайну.

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Кроме того, актрису запечатлели в архивном платье Valentino 1997 года с атласным бюстье с бантом, объемной юбкой и кружевным верхом. Торт невеста разрезала в кружевном платье марки Oscar de la Renta, а для окончания вечера она предпочла мини-платье Vivienne Westwood.

О тайной свадьбе Браун и Бон Джови, которая предшествовала масштабному торжеству, стало известно 25 мая. На мероприятии присутствовал звездный отец жениха и родители невесты.

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      Майя Пономаренко
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