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18:21, 25 января 2025Бывший СССР

Бежавший из Польши судья высказался о планах экстремистов напасть на Белоруссию

Шмидт: Планы экстремистов по захвату Белоруссии стали невозможны из-за огласки
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: CTVBY / YouTube

Реализация планов белорусских экстремистов по захвату части территории Белоруссии стала невозможной из-за огласки в СМИ. Об этом заявил бежавший из Польши судья Томаш Шмидт, передает РИА Новости.

«Информация пошла с белорусской разведки, поэтому я думаю, что это очень серьезная информация. Но так как эта информация попала в медиа, это означает, по моему мнению, что все будет спокойно и мирно. (…) После того, как белорусская разведка об этом узнала, уже не так просто, чтобы это сработало и получилось», — объяснил Шмидт.

Он также подтвердил информацию о подготовке боевиков в Польше к возможному нападению на Белоруссию. Шмидт отметил, что их численность определит объем финансирования.

16 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Польше ведется подготовка отрядов для нападения на возглавляемую им республику. Глава государства в том числе допустил, что данные боевики могут впоследствии пойти против поляков.

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