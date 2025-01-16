Лукашенко рассказал о готовящихся в Польше отрядах для нападения на Белоруссию

Лукашенко: Отряды для войны с Белоруссией могут пойти против самих поляков

Готовящиеся в Польше отряды для нападения на Белоруссию могут пойти против самих поляков. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Но они пускай не думают, что эти отряды против Белоруссии будут воевать. Они на территории Польши, и оружие они еще могут использовать против поляков», — заявил белорусский лидер.

По его словам, граждане Литвы «наелись» переехавших в страну граждан Белоруссии, которые начали называть Вильнюс белорусским городом.

«Поляки уже не знают, что с нашими беглыми "литовцами" делать», — добавил президент.

Ранее Лукашенко, комментируя ситуацию с очередями на границе с Польшей, предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска с республикой. Президент подчеркнул, что не будет защищать Польшу от миграции «с петлей на шее» в виде санкций.