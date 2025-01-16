Лукашенко предложил Варшаве перекрыть все пункты пропуска с Белоруссией

Лукашенко: Пусть Польша закроет хоть все пункты пропуска на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с очередями на границе с Польшей, предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска с республикой. Его слова передает агентство БелТа.

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — сказал он.

По его словам, белорусские предприятия не возят в Польшу свою продукцию из-за наложенных на Белоруссию санкций. Президент подчеркнул, что не будет защищать Польшу от миграции «с петлей на шее» в виде санкций.

Ранее Лукашенко отказался отдавать государству произведенный в Белоруссии мотоцикл марки «Минск». «Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», — сказал белорусский лидер.