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13:59, 16 января 2025Бывший СССР

Лукашенко предложил Варшаве перекрыть все пункты пропуска с Белоруссией

Лукашенко: Пусть Польша закроет хоть все пункты пропуска на границе
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с очередями на границе с Польшей, предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска с республикой. Его слова передает агентство БелТа.

«Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим, мы туда ничего не возим», — сказал он.

По его словам, белорусские предприятия не возят в Польшу свою продукцию из-за наложенных на Белоруссию санкций. Президент подчеркнул, что не будет защищать Польшу от миграции «с петлей на шее» в виде санкций.

Ранее Лукашенко отказался отдавать государству произведенный в Белоруссии мотоцикл марки «Минск». «Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», — сказал белорусский лидер.

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