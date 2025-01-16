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12:52, 16 января 2025Бывший СССР

Лукашенко отказался отдавать государству «Минск»

Лукашенко подарили произведенный в Белоруссии мотоцикл марки «Минск»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл марки «Минск», произведенный «Мотовелозаводом», расположенным на территории Минского городского технопарка. Об этом сообщает БелТА.

Подарок вручили от имени коллектива предприятия вместе с благодарностью за решения по сохранению завода. Отмечается, что мотоцикл марки «Минск Д4 125» был первым выпущенным на обновленной производственной площадке.

«Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», — приводит слова главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Лукашенко подарили традиционный оманский кинжал ханджар. В свою очередь, белорусский президент вручил султану пистолет пулемет Шпагина (ППШ) и слуцкий пояс.

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