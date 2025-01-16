Лукашенко отказался отдавать государству «Минск»

Лукашенко подарили произведенный в Белоруссии мотоцикл марки «Минск»

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили мотоцикл марки «Минск», произведенный «Мотовелозаводом», расположенным на территории Минского городского технопарка. Об этом сообщает БелТА.

Подарок вручили от имени коллектива предприятия вместе с благодарностью за решения по сохранению завода. Отмечается, что мотоцикл марки «Минск Д4 125» был первым выпущенным на обновленной производственной площадке.

«Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», — приводит слова главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее на встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Лукашенко подарили традиционный оманский кинжал ханджар. В свою очередь, белорусский президент вручил султану пистолет пулемет Шпагина (ППШ) и слуцкий пояс.