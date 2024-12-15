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21:40, 15 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко вручил ППШ султану Омана

Лукашенко подарил султану Омана пистолет-пулемет Шпагина
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал с официальным визитом в Оман. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Во время торжественного приема он подарил султану государства Хейсаму бен Тарику пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), а также слуцкий пояс. В качестве ответного подарка белорусский лидер получил традиционный оманский кинжал Ханджар, а за это по традиции передал султану монету.

В 2023 году Лукашенко призвал женщин научиться стрелять. Об этом глава государства заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию. «Они (женщины — прим. «Ленты.ру») должны уметь элементарно владеть хоть простым оружием, пистолетом, автоматом — по желанию», — сказал глава республики.

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