Лукашенко вручил ППШ султану Омана

Лукашенко подарил султану Омана пистолет-пулемет Шпагина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал с официальным визитом в Оман. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Во время торжественного приема он подарил султану государства Хейсаму бен Тарику пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), а также слуцкий пояс. В качестве ответного подарка белорусский лидер получил традиционный оманский кинжал Ханджар, а за это по традиции передал султану монету.

В 2023 году Лукашенко призвал женщин научиться стрелять. Об этом глава государства заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию. «Они (женщины — прим. «Ленты.ру») должны уметь элементарно владеть хоть простым оружием, пистолетом, автоматом — по желанию», — сказал глава республики.