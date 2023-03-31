Лукашенко заявил, что женщины должны уметь обращаться с автоматом и пистолетом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал женщин научиться стрелять из автомата и пистолета. Об этом глава государства заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию, трансляцию которого ведет БЕЛТА.

«Они (женщины — прим. «Ленты.ру») должны уметь элементарно владеть хоть простым оружием, пистолетом, автоматом — по желанию», — сказал белорусский лидер.

В 2020 году Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом в руках. Его сопровождал младший сын Николай.

Свое поведение президент объяснил желанием доказать оппозиции, что он не покинул страну и не увез свою семью за границу.