Лукашенко объяснил свое появление с автоматом во время протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву объяснил свое появление с автоматом в центре Минска во время акций протеста летом 2020 года. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, оппозиция распространила фейк, что он вместе с детьми сбежал из страны.« Я — автомат в руки, бронежилет одел, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдет», — рассказал он.

Лукашенко утверждает, что в тот момент «никто не дрожал», а сотрудники правоохранительных органов выполняли все его приказы. «Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь. И дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной», — заявил глава республики.

Он подчеркнул, что президентская резиденция в такие периоды являются вожделенными для «любого подонка». «Они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно. Если они пошли уже на штурм Дворца Независимости — это большой риск. И они знали, что это - черта», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в то время были пресечены попытки завезти в Белоруссию оружие с территории Украины. «Просто огромными партиями задерживали переброшенное с Украины. Один был случай из России — кругом провезли, но оружие, взрывчатка — происхождение украинское», — заключил белорусский лидер.