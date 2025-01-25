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09:57, 25 января 2025Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал о подрыве его сослуживцами украинского командира за сдачу в плен

Пленный боец ВСУ Щерба: Сдавшегося украинского командира подорвали сослуживцы
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвали своего командира, сдавшегося в плен. О поступке сослуживцев рассказал пленный украинский солдат Сергей Щерба, передает РИА Новости.

По его словам, российские военнослужащие окружили и заглушили дронами бойцов ВСУ. Вооруженные силы (ВС) России начали штурм опорного пункта, украинские солдаты поняли, только когда уже услышали их голоса.

«Осознали это, только когда услышали голос русских штурмовиков, которые предложили выйти из блиндажа и сдаться. Старший у нас был Петрович, он — капитан, его же, когда нас, пленных, вели, FPV-дрон взорвал, который подлетел к ногам. Все поняли, что это украинский дрон», — уточнил Щерба.

Ранее российский военный с позывным Нифер рассказал об ошибке и попадании в плен командира ВСУ в Донецкой народной республике. История произошла в Курахово во время штурма ВС России одного из многоэтажных домов.

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