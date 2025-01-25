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09:26, 25 января 2025Бывший СССР

Российский военный рассказал об ошибке и попадании в плен командира ВСУ в ДНР

В ДНР командир ВСУ по ошибке спустился на занятый ВС России этаж и попал в плен
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) допустил ошибку, в результате чего попал в плен. Об этом рассказал боец российского штурмового отряда с позывным Нифер, передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, история произошла на окраине Курахово, во время штурма одной из многоэтажек. На тот момент Вооруженные силы (ВС) России уже заняли первые этажи здания, однако сверху еще оставались бойцы ВСУ.

«Начало темнеть. Они (украинские военные — прим. «Ленты.ру») нас хотели "штурмануть". И спустился командир ВСУ к нам — не понял, что это русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен», — объяснил Нифер.

Ранее пленный украинский офицер Вячеслав Погибенко обратился к попавшим в окружение в Великой Новоселке бойцам ВСУ. Он призвал их сдаться, чтобы сохранить свои жизни.

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