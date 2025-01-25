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04:57, 25 января 2025Мир

Британия захоронит крупнейший в мире запас радиоактивного плутония

The Daily Telegraph: Британия захоронит 140 тонн радиоактивного плутония
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Великобритания захоронит более 140 тонн радиоактивного плутония, полученного при работе ядерных реакторов. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

Отмечается, что захоронение станет крупнейшим в мире. Специалисты предполагали, что плутоний удастся переработать в топливо, которое затем можно вновь использовать для реакторов. Однако власти страны посчитали, что издержки будут велики — также это могло бы навредить окружающей среде (на атомном комплексе «Селлафилд» обнаружили многочисленные протечки).

По данным газеты, для утилизации радиоактивный элемент смешают с жидким стеклом, после чего его запакуют в стальную оболочку. Для выполнения этих работ потребуется строительство отдельного предприятия.

Ранее жители города Сискейл пожаловались, что вблизи ядерного комплекса «Селлафилд» появилась стая бездомных радиоактивных кошек.

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