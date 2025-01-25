Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Казахстане

Четыре человека пострадали из-за взрыва на нефтебазе в Казахстане

Четыре человека пострадали в результате взрыва на нефтебазе в городе Жезказган в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МЧС республики, произошло возгорание трех спецмашин, а затем взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением ангара. Площадь пожара составила 100 квадратных метов, его удалось ликвидировать.

Причины пожара в настоящий момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области, загоревшейся в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 января, потушили. К вечеру 20 января на объекте оставалось потушить один участок.