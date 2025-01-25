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11:43, 25 января 2025Бывший СССР

Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Казахстане

Четыре человека пострадали из-за взрыва на нефтебазе в Казахстане
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «112 KZ»

Четыре человека пострадали в результате взрыва на нефтебазе в городе Жезказган в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МЧС республики, произошло возгорание трех спецмашин, а затем взрыв газовоздушной смеси с последующим обрушением ангара. Площадь пожара составила 100 квадратных метов, его удалось ликвидировать.

Причины пожара в настоящий момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области, загоревшейся в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 января, потушили. К вечеру 20 января на объекте оставалось потушить один участок.

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