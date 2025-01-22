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17:48, 22 января 2025Россия

Загоревшуюся после атаки ВСУ российскую нефтебазу потушили на седьмой день

Гусев заявил, что начавшийся 15 января пожар на нефтебазе под Воронежем потушили
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Александра Гусева

Пожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области, загоревшейся в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) 15 января, потушили. Об этом заявил глава региона Александр Гусев в Telegram.

21 января губернатор сообщал о ликвидации открытого горения. На седьмой день пожар удалось потушить полностью. По словам Гусева, сейчас сотрудники экстренных служб и задействованная коммунальная техника покидают место происшествия.

Нефтебаза в Лискинском районе загорелась поздно вечером 15 января. Этому предшествовала атака украинских дронов на Воронежскую область. Как рассказал тогда Гусев, к объекту направлялась большая часть замеченных в регионе беспилотников ВСУ. К вечеру 20 января на объекте оставалось потушить один участок, однако Украина вновь атаковала предприятие.

ЖЗЛ
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