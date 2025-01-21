В России заявили о «ликвидации горения» на полыхающей пять дней после атаки ВСУ нефтебазе

На горящей пять дней после атаки ВСУ нефтебазе под Воронежем погасили огонь

Огонь на подвергшейся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) нефтебазе в Воронежской области удалось погасить. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.

Нефтебаза в Лискинском районе была атакована вечером 15 января.

Речь идет только о ликвидации открытого горения, говорится в сообщении губернатора. Он уточнил, что к вечеру 20 января оставалось потушись всего один участок — тогда ВСУ нанесли по объекту новый удар. За последние сутки пожарным удалось ликвидировать все новые очаги возгорания.

За полтора суток до удара по воронежской нефтебазе ВСУ атаковали еще один объект российской топливно-энергетической инфраструктуры. Под удар попала нефтебаза в городе Энгельсе Саратовской области.