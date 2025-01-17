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08:40, 17 января 2025Россия

Губернатор описал обстановку на горящем четвертый день предприятии в Энгельсе

Губернатор Бусаргин: Площадь пожара на предприятии в Энгельсе снизилась
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Никита Маркелов / Коммерсантъ

Площадь возгорания на предприятии в Энгельсе, которое продолжается уже четвертые сутки, снизилась . Об этом, описывая обстановку на месте происшествия, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

«В ходе оперативного штаба обсудили ситуацию на предприятии в Энгельсе. Площадь возгорания значительно снизилась», — сообщил губернатор.

Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать специалисты, которые делают все необходимое для ликвидации распространившегося пожара.

Пожар на предприятии в Энгельсе начался в ночь на вторник, 14 января, — тогда ВСУ предприняли массированную атаку по территории России с помощью 200 беспилотников и ракет. В тот же день в Саратовской области повреждения получило предприятие в Саратове, пожар там уже ликвидировали. В Саратове и Энгельсе школьников перевели на дистант, в регионе ввели режим ЧС.

ЖЗЛ
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