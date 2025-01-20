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22:59, 20 января 2025Россия

В российском регионе после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

Губернатор Гусев: На воронежской нефтебазе произошел пожар после падения БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев Telegram.

Он рассказал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько дронов в Лискинском районе. Один из них упал на территорию нефтебазы, в результате чего начался пожар.

По слова губернатора, никто не пострадал, угрозы для населения нет. «Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно», — добавил он.

Ранее стало известно о взрывах в городе Лиски. Как сообщают очевидцы, было слышно от двух до четырех взрывов.

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