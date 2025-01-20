В российском городе раздались взрывы

Shot: В городе Лиски Воронежской области прозвучали взрывы

В городе Лиски Воронежской области раздались взрывы, сообщает Telegram-канал Shot. Согласно предварительной информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать НПЗ в российском регионе.

Как утверждают местные жители, в настоящий момент система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По словам очевидцев, было слышно от двух до четырех взрывов. Официальных данных о случившемся пока нет.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев раскрыл ситуацию на горящей пятые сутки из-за ВСУ нефтебазе. По его словам, возгорание на отдельных участках было ликвидировано.

Пожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области начался в ночь на 16 января. Тогда регион пытались атаковать больше десяти беспилотников. Никто не пострадал, угрозы жителям из-за пожара нет.

