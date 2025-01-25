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02:47, 25 января 2025Бывший СССР

Депутат Рады объяснил увольнения отвечающих за Украину американских чиновников

Дубинский: Трамп уволил ответственных за Украину, чтобы оборвать связь с Киевом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп намеренно уволил лиц, ответственных за решение вопросов, связанных с Украиной. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, это решает для команды главы Белого дома сразу несколько задач. Во-первых, прерываются поставки вооружений из-за отстранения чиновников, которые отвечали за логистические цепочки и юридическую передачу, написал он. Во-вторых, по словам Дубинского, после увольнения чиновников разрушается канал коммуникаций с Украиной. Кроме того, устраняются возможности утечки информации при аудите, подчеркнул депутат.

Ранее украинский журналист Роман Бочкала заявил, что в Министерстве обороны США уволены все ответственные за Украину чиновники. Он подчеркнул, что подобные действия точно приведут к изменениям в отношениях Киева и Вашингтона.

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