Депутат Рады объяснил увольнения отвечающих за Украину американских чиновников

Дубинский: Трамп уволил ответственных за Украину, чтобы оборвать связь с Киевом

Президент США Дональд Трамп намеренно уволил лиц, ответственных за решение вопросов, связанных с Украиной. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, это решает для команды главы Белого дома сразу несколько задач. Во-первых, прерываются поставки вооружений из-за отстранения чиновников, которые отвечали за логистические цепочки и юридическую передачу, написал он. Во-вторых, по словам Дубинского, после увольнения чиновников разрушается канал коммуникаций с Украиной. Кроме того, устраняются возможности утечки информации при аудите, подчеркнул депутат.

Ранее украинский журналист Роман Бочкала заявил, что в Министерстве обороны США уволены все ответственные за Украину чиновники. Он подчеркнул, что подобные действия точно приведут к изменениям в отношениях Киева и Вашингтона.