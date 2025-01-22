Стало известно об увольнении всех отвечающих в Пентагоне за Украину чиновников

Украинский журналист Бочкала: В Пентагоне уволены все ответственные за Украину

В министерстве обороны США уволены все ответственные за Украину чиновники. Об этом заявил украинский журналист Роман Бочкала в своем Telegram-канале.

«Все, кто отвечал за Украину — уволены или отстранены. (...) Полная перезагрузка. Новый формат отношений. Немного тревожно это все», — подчеркнул военный обозреватель.

Бочкала заявил о перестановках в Пентагоне по итогам встречи с журналистами издания The Washington Post (WP). По его словам, журналисты WP узнали об увольнении или переводе на другую должность всех отвечающих за Украину сотрудников. Журналист подчеркнул, что подобные действия точно приведут к изменениям в отношениях Киева и Вашингтона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что в окружении президента США Дональда Трампа есть лишние голоса. По его словам, эти лишние голоса доносят Трампу дезинформацию или пророссийскую позицию.