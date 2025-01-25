Десятки человек пострадали при аварийной посадке самолета в Нигерии

The Sun Nigeria: В Нигерии 38 человек пострадали при аварийной посадке самолета

В Лагосе (Нигерия) в результате аварийной посадки самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании United Airlines, пострадали 38 человек. Об этом пишет The Sun Nigeria.

Борт направлялся в Вашингтон. Однако лайнер, на борту которого находились 245 пассажиров и 11 членов экипажа, резко потерял высоту, и пилот объявил о решении вернуться в Лагос.

Уточняется, что четверо пассажиров и двое членов экипажа получили серьезные травмы. В результате инцидента борт не получил серьезных повреждений.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet вернулся в Шереметьево после вылета по технической причине.