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04:53, 25 января 2025Путешествия

Десятки человек пострадали при аварийной посадке самолета в Нигерии

The Sun Nigeria: В Нигерии 38 человек пострадали при аварийной посадке самолета
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В Лагосе (Нигерия) в результате аварийной посадки самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании United Airlines, пострадали 38 человек. Об этом пишет The Sun Nigeria.

Борт направлялся в Вашингтон. Однако лайнер, на борту которого находились 245 пассажиров и 11 членов экипажа, резко потерял высоту, и пилот объявил о решении вернуться в Лагос.

Уточняется, что четверо пассажиров и двое членов экипажа получили серьезные травмы. В результате инцидента борт не получил серьезных повреждений.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet вернулся в Шереметьево после вылета по технической причине.

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