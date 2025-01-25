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15:59, 25 января 2025Интернет и СМИ

ЕС призвали прекратить врать о неудачах России

Журналист Боуз призвал ЕС прекратить врать о неудачах России
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз призвал Евросоюз прекратить врать о неудачах России. Об этом он написал на личной странице в соцсети X.

Боуз обратил внимание на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас о том, что «экономика России серьезно страдает», а у «Евросоюза есть сила», которая поможет привести Украину к победе.

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Ирландец напомнил, что еще более двух лет назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что «российская экономика в клочьях».

«С тех пор Россия продвинулась вперед, ее экономика действительно выросла, и она продала вам больше энергоносителей, чем в предыдущем году. Хватит врать», — заключил Боуз.

Ранее ирландский журналист выразил мнение, что европейские политики сильно недооценили свою зависимость от российских энергоресурсов. По его словам, они заплатят за приводящую к «самоповреждению» политику.

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