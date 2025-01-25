Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:51, 25 января 2025Мир

Главный источник американского финансирования на Украине остановил работу

Reuters: USAID получило команду остановить финансирование проектов на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Агенство США по международному развитию (USAID), которое являлось главным источником американского финансирования на Украине, в том числе военной помощи, получило команду остановить работу над всеми своими проектами. Об этом сообщает Reuters.

«Чиновник USAID, пожелавший остаться неназванным, сказал, что офицерам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу», — указано в статье агентства.

До этого сообщалось, что Госдеп США ввел немедленную и масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. По распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе объявлен режим федеральной ЧС из-за разлива мазута. Это поможет быстрее ликвидировать последствия

      Queen вошла в число крупнейших британских налогоплательщиков

      ПВО сбила беспилотник в российском регионе

      Главный источник американского финансирования на Украине остановил работу

      В МВД прокомментировали свадьбу с восьмилетним ребенком в Астрахани

      Пушков усомнился в возможностях Трампа остановить смену пола

      На Западе раскрыли детали разговора Трампа с премьером Дании

      В Австрии допустили возврат к сотрудничеству с «Газпромом»

      В Эстонии прокомментировали призыв увеличить траты на оборону

      Возможность покупки Украиной оружия за российские активы оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше