Главный источник американского финансирования на Украине остановил работу

Reuters: USAID получило команду остановить финансирование проектов на Украине

Агенство США по международному развитию (USAID), которое являлось главным источником американского финансирования на Украине, в том числе военной помощи, получило команду остановить работу над всеми своими проектами. Об этом сообщает Reuters.

«Чиновник USAID, пожелавший остаться неназванным, сказал, что офицерам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу», — указано в статье агентства.

До этого сообщалось, что Госдеп США ввел немедленную и масштабную приостановку иностранной помощи почти для всех государств, включая Украину. По распоряжению госсекретаря Марко Рубио, большинство нынешних программ будут заморожены на 90 дней.