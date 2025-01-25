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06:12, 25 января 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об активных контратаках ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВСУ активизировали контратаки у Зеленого Гая
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали контратаки у Зеленого Гая Харьковской области, удары наносятся по передовым порядкам Российской армии. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«За последнее время они (ВСУ) провели ряд контратак в районе Зеленого Гая. Противник сейчас пытается бить по нашим передовым порядкам, пытается использовать тактику изматывания Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркнул Марочко.

Ранее Марочко сообщил, что подконтрольные ВСУ ДРГ безуспешно пытались прорвать российскую линию обороны у Волчанска в Харьковской области. Он предположил, что ДРГ намеревалась зайти в тыл подразделений с последующим штурмом и прорывом оборонительной линии.

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