Марочко: ВСУ активизировали контратаки у Зеленого Гая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали контратаки у Зеленого Гая Харьковской области, удары наносятся по передовым порядкам Российской армии. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«За последнее время они (ВСУ) провели ряд контратак в районе Зеленого Гая. Противник сейчас пытается бить по нашим передовым порядкам, пытается использовать тактику изматывания Вооруженных сил Российской Федерации», — подчеркнул Марочко.

Ранее Марочко сообщил, что подконтрольные ВСУ ДРГ безуспешно пытались прорвать российскую линию обороны у Волчанска в Харьковской области. Он предположил, что ДРГ намеревалась зайти в тыл подразделений с последующим штурмом и прорывом оборонительной линии.