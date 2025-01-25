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23:14, 25 января 2025Бывший СССР

Министра обороны Украины призвали уйти в отставку

Депутат Рады Радина призвала министра обороны Украины Умерова уйти в отставку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Рустам Умеров

Рустам Умеров. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Анастасия Радина призвала уйти в отставку министра обороны страны Рустема Умерова на фоне проблем с выполнением оборонных контрактов, заключенных ведомством при его шефстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Радина выступила с критикой действий Умерова и отметила, что он нарушает закон. По ее словам, своими решениями министр продлевает невыполненные оружейные контракты. Кроме того, он «разрушает доверие воюющей страны к министерству обороны», поэтому должен подать заявление об отставке.

Ранее уволить Умерова призвала народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. «Отставка министра обороны является насущным и неотложным вопросом национальной безопасности», — отметила она.

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