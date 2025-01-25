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03:43, 25 января 2025Бывший СССР

В Раде захотели уволить министра обороны Украины

Нардеп Безуглая: отставка главы МО Умерова является вопросом нацбезопасности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jessica Gow/TT / Reuters

Главу Минобороны (МО) Украины Рустема Умерова нужно уволить. Такое заявление сделала народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

«Отставка министра обороны является насущным и неотложным вопросом национальной безопасности», — написала Безуглая.

Ранее стало известно, что Рустем Умеров анонсировал увольнения в структуре его ведомства. Это коснется его заместителя Дмитрия Клименкова и директора агентства по оборонным закупкам Марины Безруковой. Причиной названы постоянные «сливы» данных о закупках ведомства в период конфликта, которые, как заявил министр обороны, должны быть закрыты во время военного положения.

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