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19:50, 24 января 2025Бывший СССР

В министерстве обороны Украины анонсировали увольнения

Министр обороны Украины Умеров анонсировал увольнения из-за закупок вооружений
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom  

Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал увольнения в структуре его ведомства. Его слова приводит Telegram-канал министерства обороны страны.

Сообщается, что уволены будут заместитель Умерова Дмитрий Клименков и директор агентства по оборонным закупкам Марина Безрукова. Причиной этого решения называются постоянные «сливы» данных о закупках ведомства в период конфликта.

«Закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения, (...) почему-то превратились в Amazon, где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей», — написал руководитель Минобороны Украины.

Ранее Рустем Умеров провел встречу с министром обороны Великобритании Джоном Хили в Лондоне. «Основной темой наших переговоров стало согласование планов двустороннего сотрудничества в 2025 году по ключевым направлениям безопасности», — написал глава украинского оборонного ведомства.

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