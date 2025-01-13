Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:35, 13 января 2025Бывший СССР

Глава Минобороны Украины встретился с министром обороны Великобритании

Глава Минобороны Украины Умеров встретился с британским коллегой Хили
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Глава Минобороны Украины Рустам Умеров встретился в Лондоне с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского оборонного ведомства.

«Основной темой наших переговоров стало согласование планов двустороннего сотрудничества в 2025 году по ключевым направлениям безопасности», — приводятся в публикации слова Умерова.

Он также отметил, что в общении с британским коллегой особое внимание было уделено развитию украинского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Умеров анонсировал военный план Киева на 2025 год. Его он представил союзникам в рамках встречи в формате «Рамштайн» на одноименной базе в Германии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров рассказал о зачистке Белгородской области от ВСУ. Позднее он изменил пост с подробностями боев

      Дрон-камикадзе ВСУ ударил по машине с россиянкой и годовалым ребенком внутри

      В Великобритании предупредили о провале и унижении в случае отправки войск на Украину

      Российский бизнесмен тестировал прицел-тепловизор и случайно выстрелил в сына

      Вице-канцлеру МИД Эстонии запретили въезд в Россию

      Французские военнослужащие раскрыли данные о ядерном оружии из-за фитнес приложения

      В Сумской области Украины сообщили о повреждении критической инфраструктуры

      Раскрыта стоимость выступления итальянского певца Pupo на корпоративе в России

      Волочкова откроет собственный балетный центр в другой стране

      Мужчина переоделся пожарным и стал грабить дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше