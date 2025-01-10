Украина анонсировала военный план на 2025 год. Чего хочет добиться Киев?

Умеров: Киев представил союзникам военную стратегию Украины на 2025 год

Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал военный план Киева на 2025 год. Его он представил союзникам в рамках встречи в формате «Рамштайн» на одноименной базе в Германии.

В озвученной им стратегии отражены четыре ключевых приоритета страны. Первый — стабилизация линии фронта. Второй — укрепление обороноспособности Украины. Третий — усиление защиты неба и морских путей. Четвертый — «асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб». Что именно подразумевается под четвертым пунктом, Умеров не раскрыл.

Умеров анонсировал новую помощь от стран НАТО

Также Умеров сообщил, что по итогам встречи в Рамштайне утверждена дорожная карта развития украинских сил обороны до 2027 года. Она включает поставку Киеву авиации, систем ПВО, артиллерии, бронетехники, дронов, средств разминирования, а также IT-систем.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

«Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию неотложных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии», — высказался глава украинского Минобороны.

Он также анонсировал дополнительную помощь от конкретных стран. Так, США предоставят новый пакет помощи на 500 миллионов долларов, в который войдут ракеты для систем ПВО, ракеты класса «воздух — воздух» и оборудование для самолетов F-16. Канада предоставит помощь на 440 миллионов канадских долларов, включая 100 миллионов на закупку оружия. Великобритания вместе с союзниками по НАТО (Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция) передаст Украине 30 000 новых беспилотников.

Кроме того, Норвегия направит 700 миллионов норвежских крон для закупки дронов, Германия в наступившем году передаст шесть систем ПВО IRIS-T и 50 ракет-перехватчиков к ним, а Исландия профинансирует производство украинского оружия на сумму два миллиона евро.

Украина захотела потратить доходы от российских активов на запчасти для дронов

Также Умеров сообщил, что во время разговора с нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом речь шла об инвестициях в совместные оборонные проекты, в частности, в производство дальнобойных дронов.

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«Также подняли тему использования доходов от замороженных российских активов на развитие предприятий, производящих запчасти для дронов», — добавил министр.

Ранее Умеров в преддверии переговоров в формате «Рамштайн» также встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. А от Италии и Норвегии он попросил предоставить системы ПВО и ракеты к ним.