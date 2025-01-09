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23:54, 9 января 2025Бывший СССР

Раскрыт запрос Украины к главам Минобороны Италии и Норвегии

Глава МО Украины Умеров запрашивал у Италии и Норвегии БТР, ПВО и ракеты к ним
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров в ходе встреч с коллегами из Италии и Норвегии просил предоставить стране системы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты к ним. Запрос республики к западным союзникам министр раскрыл в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На встрече с министром обороны Италии Гуидо Крозетто обсудили перспективу совместного производства систем противовоздушной обороны и ракет к ним… Отдельно отметил важность передачи итальянских БТР и БМП», — написал Умеров.

Кроме того, состоялась встреча Умерова с главой МО Норвегии Бьерном Арильдом Грамом во время работы контактной группы по оказанию военной помощи Украине в Германии. Там министры также обсудили усиление систем ПВО.

«ПВО — это критическое направление, и мы рассчитываем на поддержку со стороны Норвегии. Кроме того, Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности, в производство боеприпасов», — резюмировал глава МО Украины.

Ранее Умеров в преддверии переговоров в формате «Рамштайн» встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. В рамках переговоров страны планируют утвердить план поддержки обороны Украины до 2027 года.

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