Глава Минобороны Украины встретился с министром из США

Глава Минобороны Украины Умеров встретился с министром обороны США Остином

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров в преддверии переговоров в формате «Рамштайн» встретился с министром США Ллойдом Остином. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

«Провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, во время которой обсудили подготовку к заседанию и ключевые направления сотрудничества», — говорится в публикации.

Он добавил, что в рамках переговоров в формате «Рамштайн» страны-участницы должны утвердить план поддержки обороны Украины до 2027 года.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили о сложной для военных ситуации на фронте. По сообщению пресс-службы Генштаба, проблемы Киева в обороне связаны с численным превосходством российских войск.